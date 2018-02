Corteo contro fascismo a Cagliari

CAGLIARI, 24 FEB - Circa 300 persone, tra cui anche tanti migranti, hanno partecipato questo pomeriggio alla manifestazione contro razzismo e fascismo a Cagliari. Il corteo è partito da piazza Matteotti e ha percorso alcune strade del centro città, scortato dalle forze dell'ordine. Alla manifestazione hanno preso parte la Rete Curdistan, il coordinamento Casteddu antifascista, il movimento Se non ora quando e Cagliari social forum. Molti gli slogan contro razzismo e fascismo "urlati" dai manifestanti, tanti gli striscioni con frasi come "Nessuno spazio al fascismo", "Anche la Nostra Signora di Bonaria è una immigrata clandestina, sarà pericolosa?", "No al razzismo, viva l'integrazione". La manifestazione è durata circa due ore senza incidenti.