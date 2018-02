Di Maio, generale Costa all'Ambiente

ROMA, 25 FEB - "Di Terra dei Fuochi ce n'è una in ogni Regione. Per questo riteniamo che il ministero dell' Ambiente sia centrale per il governo italiano. Se dovessi essere incaricato ho intenzione di proporre un servitore dello Stato, il generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri Sergio Costa". Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio a "1/2 h in più", su Raitre.