Siria: Papa, stop a violenza disumana

CITTA' DEL VATICANO, 25 FEB - Il Papa lancia un "appello accorato perché cessi subito la violenza" in Siria, dove "la guerra si è intensificata, specialmente nel Ghouta orientale", "sia dato accesso agli aiuti umanitari - cibo e medicine - e siano evacuati i feriti e i malati". "Questo mese di febbraio - ha detto Francesco all'Angelus - è stato uno dei più violenti in sette anni di conflitto: centinaia, migliaia di vittime civili, bambini, donne, anziani; sono stati colpiti gli ospedali; la gente non può procurarsi da mangiare... Tutto questo è disumano".