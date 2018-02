Maltempo: è gelo, Toscana imbiancata

ROMA, 25 FEB - Burian, il vento gelido siberiano, congela l'Italia. In tante regioni, soprattutto del Nord, si è già registrato un tracollo termico ed è allarme neve a Roma dove a scopo precauzionale è stata disposta la chiusura delle scuole. A Venezia stamani, per il forte vento, è crollato un pilone sul Ponte della Libertà, la strada d'accesso in città. In Toscana nevicata copiosa sulle colline di Livorno, fiocchi a Firenze e oltre un metro di coltre bianca sull'Appennino Pistoiese e all'Abetone. A Trieste le raffiche di Bora hanno raggiunto i 130 chilometri orari mentre in Piemonte per l'alto rischio valanghe sono stati chiusi passi alpini. Scuole chiuse domani anche in diversi comuni del Sannio, ad Avellino, Ariano Irpino e in quasi tutti i comuni dell'Alta Irpinia. Lezioni sospese pure in Abruzzo e nei comuni montani della Gallura, in Sardegna.