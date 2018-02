Giochi: Ivanka Trump lascia Corea Sud

PECHINO, 26 FEB - Ivanka Trump, first daughter del presidente americano Donald Trump, ha definito "meravigliosa" la sua prima visita in Corea del Sud dove ha guidato la delegazione Usa alla cerimonia tenuta ieri di chiusura delle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Ivanka, che ha auspicato di poter ritornare in futuro, è stata avvicinata in mattinata dai media all'aeroporto internazionale di Incheon nell'imminenza dell'imbarco e del ritorno negli Stati Uniti.