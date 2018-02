Allerta neve su Gb, Londra imbiancata

LONDRA, 26 FEB - Neve anche in Inghilterra, Londra compresa, sulla scia della perturbazione di origine siberiana abbattutasi in queste ore su diversi Paesi e ribattezzata dai tabloid locali 'The Beast from the East'. Il Met, il servizio meteorologico britannico, ha emanato un allerta di colore giallo per il freddo e le nevicate indicando cali delle temperature in alcune aree del Paese fino a -15 fra oggi e i prossimi giorni. In queste ore il fenomeno riguarda in particolare l'Inghilterra sud-orientale, mentre da domani si sposterà verso la Cornovaglia, l'Inghilterra occidentale, le Midlands e il Galles; quindi su Scozia e Irlanda fra mercoledì e giovedì. Disagi si registrano già al traffico stradale in varie contee inglesi e a quello ferroviario locale dei treni delle linee SouthEast. Allerta cancellazione voli inoltre in qualche aeroporto. Le immagini di Londra imbiancata dalla neve fanno intanto il giro del web.