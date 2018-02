Draghi,non discussa possibile proroga Qe

ROMA, 26 FEB - "Una possibile estensione del quantitative easing non è stata discussa dal consiglio direttivo" della Banca centrale europea. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in un'audizione al Parlamento europeo, dopo aver spiegato che il tasso d'inflazione ancora non è in linea con quello che la Bce si aspetta in vista di una convergenza verso il livello desiderato, che è prossimo al 2%.