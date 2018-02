Muore dopo 48 ore in fila per pensione

ROMA, 26 FEB - In Venezuela sta causando indignazione sui social network il caso di un uomo anziano che morto fuori da una banca del Paese dopo aver atteso due giorni consecutivi in fila per ritirare una scarsa pensione sociale. Lo riporta Infobae. Secondo Operación Veneuela, una ong che si dedica alla difesa dei diritti umani, l'anziano deceduto è stato identificato come Jesús García, che è morto giovedì scorso a pochi metri dal Banco Bicentenario di Santa Barbara, nello stato di Barinas. García, secondo quanto riportato dal portale El Pitazo, stava aspettando di riscuotere una pensione di quasi 350 mila bolivar, che sarebbero circa 1,5 dollari secondo il cambio parallelo usato dai commercianti per calcolare i prezzi. Quella pensione sarebbe sufficiente per comprare solo due dozzine di uova o un chilo di carne, nel caso in cui non si trovino i prodotti distribuiti dal governo.