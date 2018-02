Senzatetto morto nel centro di Milano

MILANO, 27 FEB - Un senzatetto è morto, questa mattina, a Milano, a seguito di un attacco cardiaco, nella zona della stazione Centrale. Inutile l'intervento dei medici del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Secondo le prime informazioni l'uomo, un 47enne, è stato soccorso in via Vittor Pisani poco dopo le 8. Nel capoluogo lombardo, questa notte, la temperatura è scesa svariati gradi sotto lo zero. L'ipotesi prevalente è che sia morto per le conseguenze del gelo.