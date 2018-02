Neve e gelo, continua caos trasporti Gb

LONDRA, 27 FEB - Continuano i disagi e il caos nei trasporti pure in Gran Bretagna, colpita come altri Paesi europei dalla perturbazione d'origine siberiana che i media locali non hanno esitato a ribattezzare - malgrado il sottinteso vagamente razzista - 'the beast from the east' (la bestia dell'est). Nevicate, gelate e temperature in picchiata sono segnalate da sud a nord del Regno, con il termometro sceso a -9 in Scozia, ma sottozero (di poco) pure a Londra. L'allerta meteo - prevista fino a giovedì in una parte del Paese - è stata innalzata da gialla ad arancione e le autorità locali hanno decretato la chiusura delle scuole in diverse contee dell'Inghilterra. Ma i problemi maggiori riguardano il traffico ferroviario, con numerosi convogli locali cancellati o in ritardo, e quello stradale. Va meglio negli aeroporti, anche se ieri è bastata una nevicata ordinaria a provocare ritardi in vari scali e la cancellazione di 60 volti da parte di British Airways a Heathrow.