Cav, larghe intese? Roma non è Berlino..

ROMA, 27 FEB - "Noi non siamo la Germania, i partiti in campo hanno visioni e principi differenti e noi leader del centrodestra ci siamo obbligati con i nostri elettori a non dare vita a grandi coalizioni" che in Italia sono percepite come "inciuci". "Sono sicuro che questo non avverrà, e che noi saremo in grado di avere un governo". Lo afferma il leader di FI, Silvio Berlusconi nel corso del Forum Live Ansa-Facebook.