Bonino, Gentiloni migliore per P.Chigi

ROMA, 27 FEB - "Penso che serva un periodo di maggior rassicurazione, non perché le cose vadano bene, ma perché il Paese bisogna portarselo dietro, perché contro il Paese è molto difficile cambiare le cose. L'esperienza e le modalità di azione di Gentiloni possono essere più propizie per l'inclusione. Questo Paese è già troppo arrabbiato: troppi insulti, troppa cattiveria, troppa volgarità. Mia mamma diceva che la buona educazione è rivoluzionaria". Lo ha detto Emma Bonino in un filo diretto con l'Huffington Post, rispondendo alla domanda su quale personalità del Pd sarebbe più adatta a Palazzo Chigi in caso di successo alle elezioni del centrosinistra.