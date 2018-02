Leicester, tra vittime madre e due figli

LONDRA, 27 FEB - Ci sono una madre e due figli fra le 5 vittime accertate dell'esplosione che domenica ha distrutto un minimarket di prodotti polacchi nella città inglese di Leicester, innescando un incendio e facendo crollare anche gli appartamenti della sovrastante palazzina di due piani. Lo riferisce oggi SkyNews, citando fonti di polizia. Le vittime identificate sono Mary Rajoobeer, 46 anni, e i suoi due figli, Shane e Sean, di 18 e 17. Mentre le altre due si ritiene siano Leah Beth Reek, fidanzata 18enne di Shane, e Viktorija Ljevleva, 22 anni, dipendente del minimarket, al momento indicate come "disperse", ma solo in attesa di una identificazione certa dei resti. La Leicestershire Police ha escluso fin dall'inizio la pista del terrorismo, anche se le cause dell'incidente restano da determinare e il lavoro fra i detriti è reso in queste ore più difficile dal maltempo. Frattanto un altro "incidente mortale" oggi: in Irlanda del Nord almeno tre persone sono morte nell'incendio divampato in una casa di Derrylin.