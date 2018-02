Delitto Modena: ecco i nomi

MODENA, 27 FEB - Rispondono ai nomi di Ugo e Remo Bertarini le due vittime del duplice omicidio scoperto questa mattina alle otto a Lame di Zocca. I fratelli, anziani, sarebbero stati uccisi da Angelo Rainone, seguito in passato dai servizi sociali. Non è ancora chiaro con quali modalità i due fratelli siano stati uccisi. I carabinieri sono sul luogo del duplice delitto: l'azienda agricola di via San Giacomo dove i due vivevano. Il pm sul posto è Lucia De Santis e non Katia Marino come sembrava in un primo momento.