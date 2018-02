Ong, diverse violazioni a Ghuta, 2 morti

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 FEB - Due civili sono stati uccisi, tra cui un bambino, in diversi bombardamenti governativi della Ghuta orientale stamane, in violazione della 'pausa umanitaria' di cinque ore ordinata dal presidente russo Vladimir Putin. Lo afferma l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), aggiungendo che altre 16 persone sono rimaste ferite. Non si hanno per ora notizie su eventuali altri bombardamenti seguiti alla fine delle cinque ore di 'pausa umanitaria', alle 14 (le 13 ora italiana).