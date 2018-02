S.Sepolcro Gerusalemme riapre domattina

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 FEB - La Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme riaprirà domani mattina dopo tre giorni di chiusura. Lo hanno deciso i capi delle Chiese cristiane, che hanno definito "costruttivo" l'intervento del premier israeliano Benyamin Netanyahu, che ha portato alla sospensione delle tasse municipali da parte del comune di Gerusalemme e al congelamento della proposta di legge in parlamento sui terreni delle Chiese. In un comunicato i tre capi delle Chiese, il patriarca greco ortodosso Teofilo III, quello armeno Nourhan Manougian e il Custode di Terra Santa Francesco Patton - scrivono: "Le Chiese non vedono l'ora di impegnarsi col ministro Hanegbi e con tutti quelli che amano Gerusalemme in modo da assicurare che la nostra Città Santa, dove la nostra presenza cristiana continua ad affrontare sfide, rimanga un posto dove le tre fedi monoteistiche possano vivere e prosperare insieme". La riapertura avverrà alle 04.00 (ora locale) come di consueto.