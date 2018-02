Autonomie: Salvini, giorno storico

ROMA, 28 FEB - "Giornata storica: è solo il primo passo per la trasformazione dell'Italia in un Paese moderno, efficiente e federale, per una politica più vicina ai cittadini e trasparente. Al governo valorizzerò e sosterrò le autonomie convocando i tavoli delle regioni da Nord a Sud che lo vorranno con l'obiettivo di arrivare alle singole intese nel più breve tempo possibile". Così Matteo Salvini, segretario della Lega e candidato premier sulla firma per l'autonomia tra le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e il governo.