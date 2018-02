Sapienza al top per Scienze antichità

ROMA, 28 FEB - La Sapienza di Roma è il migliore ateneo al mondo in Scienze dell'Antichità, il Politecnico di Milano conquista il quinto posto per il Design e la Bocconi si piazza al decimo posto in Business & Management. A rivelare queste lusinghiere performance è l'ottava edizione del QS World University Rankings by Subject, pubblicata oggi dagli analisti della QS Quacquarelli Symonds, che classifica l'eccellenza delle migliori università al mondo in 48 discipline e in cinque macro aree di studio. L'Università di Harvard continua a dominare il ranking, classificandosi al primo posto in ben quattordici discipline, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (Mit), che primeggia in undici e dall'Università di Oxford, numero uno in quattro discipline. Anche l'Università di Cambridge vanta una performance da record, posizionandosi tra le prime dieci in ben 37 discipline. Per compilare la graduatoria QS ha analizzato i corsi di laurea e post-lauream di 4.522 atenei in 75 nazioni.