Ostia come Pompei, nasce Grande Progetto

ROMA, 28 FEB - Fondi e progetti per la valorizzazione e la riapertura di alcune aree del sito archeologico, ma anche un nuovo sistema di visita unitario che riconnetta il complesso archeologico di Portus mettendo in risalto anche il paesaggio naturale. Con circa 40 milioni deliberati dal Cipe nasce, sul modello di Pompei, il Grande Progetto per Ostia. Tra le novità, un campus collegato ad un nuovo corso di laurea dell'Università di Roma Tre e al polo universitario di Ostia.