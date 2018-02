Corte Cassazione conferma 20 anni a Viti

FIRENZE, 28 FEB - La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 20 anni per Roberto Viti, l'idraulico che il 5 maggio 2014 a Firenze seviziò in un gioco sessuale una prostituta romena causandone la morte. La Suprema Corte ha confermato la condanna, per omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale, decisa dalla corte di appello di Firenze il 3 novembre 2016. La difesa di Viti, avvocati Eraldo e Francesco Stefani, aveva promosso il ricorso dopo la sentenza di appello anche sostenendo la riqualificazione del reato in omicidio preterintenzionale o in omicidio colposo. Dopo la Cassazione, a Viti restano ancora da scontare 16 anni di carcere.