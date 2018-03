Coppa Italia: il Milan in finale

ROMA, 28 FEB - Ci sono voluti i calci di rigore alla fine per decretare la seconda finalista della Coppa Italia. Alla fine l'ha spuntata il Milan che, dopo lo 0-0 al 120', sul terreno dell'Olimpico di Roma batte la Lazio per 5-4. Decisivo l'errore del difensore Felipe Luis, non fallisce invece Romagnoli, che batte Strakosha e manda i rossoneri in finale contro la Juventus.