Spotify verso Wall street

ROMA, 1 MAR - Spotify, il colosso della musica in streaming, deposita alla Sec la richiesta per quotarsi a Wall Street. La societa' punta al New York Stock Exchange con il ticker SPOT. Dai documenti emerge che Spotify nel 2017 ha registrato 4,09 miliardi di dollari di ricavi e una perdita operativa di 378 milioni di dollari.