Berlusconi, nessun governo scopo

(ANSA) ROMA, 1 MAR - "Se il centrodestra non avesse la maggioranza "andremo votare il prima possibile con questa legge elettorale sperando che gli italiani avranno capito come votare per avere un governo per cambiare l'Italia in meglio". Lo ha detto ad Agorà il leader di FI Silvio Berlusconi escludendo "in modo assoluto qualunque governo di scopo o di unità nazionale: ci siamo impegnati a non farlo" e "la prima moralità in politica è mantenere gli impegni".