Renzi, premier? Decide Mattarella

ROMA, 01 MAR - "Gentiloni non solo è un ottimo premier ma anche un amico, e son contento che tutti ne parlino bene. Il candidato lo sceglie il Presidente della Repubblica. Noi siamo una squadra e non litighiamo. Quello che deciderà Mattarella avrà il nostro sostegno. I 5 Stelle possono mandare tutte le mail che vogliono, ma se guardiamo la squadra gli italiani sapranno scegliere". Lo ha detto Matteo Renzi a Mattino Cinque, rispondendo se non sarebbe stato meglio per il successo del Pd indicare Paolo Gentiloni come candidato premier.