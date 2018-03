Gentiloni, economia migliora

ROMA, 1 MAR - I dati Istat "non dipingono un Paese che ha risolto i propri problemi ma un'economia che migliora e può produrre una società che migliora. E' questo l'obiettivo per i prossimi anni: non andare fuori strada, non dilapidare i risultati raggiunti". Così il premier Paolo Gentiloni al Talent Garden, spiegando che "crescita, calo record del deficit, calo della pressione fiscale, perfino la riduzione del debito" vanno utilizzati "nel verso giusto per avere più qualità più benessere e funzionamento migliore dei nostri servizi".