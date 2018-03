Pannini o Locatelli recuperato da CC

ROMA, 01 MAR - Il cielo azzurro sull'arco romano. Un artigiano al lavoro, con una donna in posa. Dopo quasi 25 anni torna in Italia, recuperato dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, il Capriccio Architettonico con astanti, olio su tela la cui attribuzione è contesa tra due dei massimi esponenti del periodo vedutista italiano, Giovanni Paolo Pannini (1691-1765) e Andrea Locatelli (1695-1741). Un'opera dalla travagliata storia 'personale', ricostruiscono la direttrice delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Flaminia Gennari Santori, e il Tenente Colonnello Nicola Candido. Donato allo Stato italiano nel 1892 dai Torlonia, dopo traslochi e spostamenti il quadro nel '58 era stato affidato in deposito temporaneo all'Archivio Siviero, appeso nello studio del monument man italiano, da cui sparì nel '94. Individuato dai Carabinieri in un'importante casa d'arte londinese, in vendita con prezzo di partenza di circa 50 mila euro, ora torna alle Gallerie. Una persona ''sarà accusata di ricettazione''