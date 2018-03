Brexit: May, Tusk costruttivo

LONDRA, 1 MAR - Downing Street valuta come "costruttivo" l'incontro di oggi a Londra fra la premier Theresa May e il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ma sullo spinoso dossier irlandese ribadisce a fine colloqui la posizione britannica. May, scrive un portavoce in una nota, "resta ferma nell'impegno di evitare un confine hard in Irlanda", e tuttavia continua a considerare "inaccettabile" la proposta europea di una unione doganale aperta all'Irlanda del Nord poiché minerebbe "il mercato interno e l'integrità costituzionale del Regno Unito".