Keith Richards a Jagger, "Basta figli"

NEW YORK, 1 MAR - "E' ora di tagliarselo". Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones, va giu' pesante contro il suo compagno di band Mick Jagger, consigliandogli una vasectomia in seguito alla sua decisione di aver un figlio a 73 anni. "Non può avere un figlio a quell'età - ha detto in un'intervista al Wall Street Journal -. Quei poveri bambini". La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo e Richards si è pentito delle sue parole. "Mi pento profondamente - ha scritto su Twitter - dei commenti che ho fatto su Mick al Wsj. Erano completamente fuori luogo. Ovviamente devo scusarmi con lui anche di persona". Il frontman degli Stones è diventato padre per l'ottava volta nel dicembre del 2016. La sua compagna e' Melanie Hamrick, ballerina 30enne americana. Jagger ha avuto figli da cinque mogli.