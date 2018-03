Mina torna con nuovo album di inediti

ROMA, 2 MAR - Dopo Selfie nel 2014 e il grande successo di MinaCelentano Le migliori e Tutte le migliori che ha collezionato 6 dischi di platino, il 23 marzo esce Maeba, il nuovo album di Mina con 12 tracce inedite e una sorpresa - annuncia Sony - per gli appassionati. Volevo scriverti da tanto è il primo singolo in radio e in digitale dal 9 marzo che sigla il nuovo progetto discografico della più grande voce italiana di sempre. E' una ballad melodica: l'autore della musica è Moreno Ferrara, uno dei più titolati coristi italiani; l'autrice del testo, che è una struggente lettera ad una persona che forse nemmeno potrà leggerla, è Maria Francesca Polli, che ha nel suo curriculum collaborazioni con Roby Facchinetti, Claudio Baglioni, Franco Fasano, oltre ad aver curato la versione italiana di molte canzoni Disney e ad aver vinto più edizioni dello Zecchino D'Oro. La produzione e l'arrangiamento di Volevo scriverti da tanto sono firmati da Massimiliano Pani, che è anche il produttore di tutto il nuovo album.