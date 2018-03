Boschi, lavoro di squadra per Alto Adige

BOLZANO, 2 MAR - "Continueremo il lavoro di squadra per questa terra, instaurato in questa campagna elettorale, anche in parlamento, non lasciando nessuno indietro". Lo ha detto Maria Elena Boschi, chiudendo la campagna elettorale a Bolzano. Sotto una fitta nevicata ha partecipato con il candidato del Pd per il Senato, Gianclaudio Bressa, prima al comizio della Svp e poi a quello del suo partito. "Questa autonomia - ha detto Bressa - non è di pochi ma di tutti i cittadini dell'Alto Adige". Il segretario Svp Philipp Achammmer ha duramente criticato l'appello alla scheda bianca dei partiti di opposizione di lingua tedesca. "Chi vota bianco - ha detto - vota contro la nostra autonomia. Domenica l'unica cosa bianca in Alto Adige sarà la neve". Il segretario del partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina ha anche criticato "gli autonomisti dell'ultima ora". Il governatore Arno Kompatscher ha auspicato anche nella prossima "una forte rappresentanza dell'Alto Adige a Roma".