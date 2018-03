Renzi, siamo già primo gruppo al Senato

ROMA, 2 MAR - "Vi chiedo un ultimo sforzo. Siamo davvero a un passo e i dati già ci danno primo gruppo parlamentare al Senato, ma vogliamo esserlo alla Camera". Lo scrive Matteo Renzi in un messaggio ai sostenitori. E aggiunge: "Puntate sul voto al simbolo del Pd più che al candidato: la differenza la faremo sul proporzionale", aggiunge. "Il Pd come unica forza che garantisce la sicurezza e la crescita. C'è ancora il 20% di votanti indecisi, tutto si decide in queste ore che valgono i prossimi cinque anni", sottolinea.