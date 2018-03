Latina, strage premeditata

ROMA, 2 MAR - Niente funerali in chiesa a Secondigliano per Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso le figlie, ferito la moglie e poi si è ucciso a Cisterna di Latina. La salma, accolta da urla e insulti, è stata benedetta nel cimitero napoletano di Poggioreale: tutto questo mentre diventa sempre più chiaro che Capasso aveva premeditato tutto, perché nell'appartamento sono state trovate lettere in cui il militare dava delle disposizioni per dopo la morte, sua e della famiglia. La procura di Latina, quella militare e l'Arma dei carabinieri, intanto, indagano per capire se la strage poteva essere evitata. Mentre Antonietta Gargiulo, l'unica superstite, ancora sedata in ospedale, non sa ancora della morte delle figlie. E nel pomeriggio, quando il feretro di Capasso ha lasciato il cimitero di Cisterna alla volta di Napoli dove si sarebbe dovuto tenere il funerale in chiesa, poi saltato, diversi cittadini hanno gridato "Vattènne" e "assassino" all'indirizzo della bara.