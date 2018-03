A poche ore da voto Berlusconi a Napoli

NAPOLI, 3 MAR - Silvio Berlusconi sceglie Napoli per trascorrere le ultime ore prima del voto. Nonostante la pioggia, il leader di FI, pur apportando modifiche al programma iniziale, non ha rinunciato alla sua passeggiata in città. Prima tappa, una visita al Cristo Velato, scultura marmorea di Giuseppe Sanmartino, nella cappella Sansevero, nel cuore del centro storico. Prima di entrare, Berlusconi ha stretto mani e fatto qualche selfie con alcuni cittadini. Ad accompagnare Berlusconi c'erano Francesca Pascale ed alcuni parlamentari. Dopo, il Cavaliere dovrebbe recarsi all'hotel Vesuvio per un pranzo con i candidati.