Dseko "Visto? Non siamo così scarsi"

ROMA, 3 MAR - "Siamo stato perfetti. Quando non si vince siamo scarsi ma oggi non c'è niente da dire". Poche parole che dicono tutto quelle di Edin Dzeko, grande protagonista della vittoria della Roma al S.Paolo. "Abbiamo fatto una grandissima partita contro la squadra che gioca il miglior calcio d'Italia - le sue parola a Premium a fine gara - Cosa non ha funzionato nelle scorse partite? Non lo so, non voglio guardare al passato. Era importante vincere oggi perché nessuno se l'aspettava, ieri per tutti avevamo già perso 5-0. Invece così scarsi non siamo. La mia doppietta? Non guardo ai gol, le statistiche guardatele voi. Però sono contentissimo per i gol che ho fatto. Infastidito dalle critiche durante il periodo del mercato? Non è stato facile ma non voglio scusanti, non sono quel tipo di giocatore. Io guardo sempre avanti, voglio sempre aiutare la squadra, se non faccio gol nessuno guarda quanto corro ma va bene così: abbiamo vinto qui e nessuno se l'aspettava".