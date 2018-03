Get Out vince agli Spirit Awards

ROMA, 4 MAR - Trionfo agli Independent Spirit Awards, gli oscar del cinema indipendente, per Get Out di Jordan Peele, che a Santa Monica, nella tradizionale cerimonia che precede di un giorno quella degli Academy Awards, ha vinto sia il premio per miglior film che quello per la migliore regia, facendo venire più di un dubbio ai bookmakers che danno per scontato un duello sul palco del Dolby Thetre tra La forma dell'acqua e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Negli ultimi quattro anni, infatti, chi ha vinto a Santa Monica ha vinto anche a Hollywood, destino da Oscar toccato a Moonlight, Spotlight, Birdman e Dodici anni schiavo. Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, seppur sconfitto da Get Out nella categoria più prestigiosa, ha vinto due premi grazie al suo attore protagonista, Timothee Chalamet e a Sayombhu Mukdeeprom, che ne ha curato la fotografia. Il premio per la migliore attrice protagonista è andato a Frances McDormand, super favorita agli Oscar per l'interpretazione in in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri.