Nonna Luisa Zappitelli, voto a 106 anni

CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 4 MAR - All'età di 106 anni si è regolarmente recata a votare per le elezioni politiche in un seggio di Città di Castello, al seggio numero 51 della scuola primaria di Rignaldello: nemmeno un incidente domestico avvenuto pochi giorni fa ha fermato Luisa Zappitelli. Come aveva fatto la prima volta il 2 giugno del 1946 - ricorda il Comune tifernate in una nota -, quando a 35 anni insieme alla famiglia e a un gruppo di amiche camminò a piedi per chilometri per esercitare il proprio diritto di voto in favore della Repubblica. E per 72 anni non ha mai mancato un voto, referendum compresi. "Votare è un diritto sacrosanto che va difeso e va esercitato sempre" ha sottolineato nonna Luisa all'arrivo al seggio accompagnata dai figli Anna e Dario Ercolani. "Con la mia presenza - ha aggiunto - voglio fare appello a tutti a venire a votare, soprattutto ai giovani ai quali è affidato il futuro del nostro Paese e della nostra democrazia".