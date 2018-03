Portaerei Usa in Vietnam, 1/a da guerra

DANANG (VIETNAM), 5 MAR - Una nave da guerra americana torna in Vietnam per la prima volta dopo la guerra. La portaerei Uss Carl Vinson è entrata nel porto della città di Danang con un equipaggio di oltre seimila persone: la maggiore presenza americana nel paese del sud-est asiatico dalla sua riunificazione nel 1975 sotto un regime comunista, dopo la guerra. La missione Usa arriva nel contesto della crescente presenza militare della Cina nell'area, dove si contende delle isole anche con il Vietnam. Pechino, in particolare, rivendica la sovranità sulla maggior parte del Mar Cinese meridionale, mettendo in discussione la tradizionale supremazia marittima americana nel Pacifico occidentale.