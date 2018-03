Merkel,'bene sì Spd, ora subito governo'

BERLINO, 5 MAR - "Una buona base per lavorare insieme". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel, in un breve statement a Berlino, ha commentato l'esito del voto della base dei socialdemocratici, che ieri ha dato il via libera alla Grosse Koalition. "Dopo sei mesi dal voto, i cittadini aspirano a un esecutivo che prenda delle decisioni", ha spiegato Merkel. "Molti sono i compiti da affrontare", ha sottolineato, sollecitando una formazione "veloce" del governo per "poter iniziare a lavorare".