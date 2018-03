Siria: raid notturni su Ghuta, 14 morti

BEIRUT, 5 MAR - Altri 14 civili sono stati uccisi durante la notte scorsa in nuovi bombardamenti governativi su Ghuta orientale, l'enclave controllata dagli insorti vicino a Damasco, secondo quanto riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Citando fonti locali, l'ong precisa che gli attacchi sono stati compiuti con barili-bomba sganciati dagli elicotteri e che 10 delle vittime si registrano nella cittadina di Hammurieh. Salgono così ad almeno 709, sempre secondo un bilancio dell'Ondus, i civili uccisi in attacchi siriani e dei loro alleati russi a partire da una escalation nei bombardamenti cominciata il 18 febbraio scorso in un vista di un'offensiva di terra, che è cominciata negli ultimi giorni.