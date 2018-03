Dazi: Merkel, a Ue si chiede voce forte

BERLINO, 5 MAR - "Si chiede una voce forte della Germania, insieme alla Francia e ad altri Stati membri, se si tratta della politica del commercio internazionale. Da questa dipendono molti posti di lavoro". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in una breve dichiarazione, all'indomani del voto dell'Spd, che ha dato il via libera alla Grosse Koalition, sottolineando come "come ogni giorno l'Europa venga interrogata".