Giappone: memoria Fukushima si offusca

TOKYO, 5 MAR - A sette anni di distanza dalla tragedia di Fukushima, le persone coinvolte nel triplice disastro del marzo 2011 ritengono che il ricordo di quanto è avvenuto stia gradualmente scomparendo tra le comunità locali. Lo rivela un'indagine della televisione pubblica Nhk condotta tra dicembre e gennaio in occasione dal settimo anniversario, in cui il 74% del campione di 1.900 residenti delle regioni del Tohoku parlano di una progressiva scomparsa dei ricordi. Le ragioni, in base al sondaggio, sono in parte da imputare alla progressiva demolizione dei palazzi danneggiati dal maremoto, e l'avanzamento del processo di ricostruzione delle zone residenziali al posto delle macerie. I cittadini delle prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima, le aree maggiormente colpite dalla devastazione, sono divisi tra la prospettiva di preservare o meno alcuni monumenti danneggiati nel segno della memoria: il 39% - non lo ritiene necessario contro il 31% di chi preferisce custodire simboli tra le vecchie strutture.