Salvini, arroganza Renzi è stata punita

MILANO, 5 MAR - "Non commento le debacle altrui: l'arroganza di Renzi è stata punita e non vedo l'ora di iniziare". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, nella conferenza stampa in cui commenta il risultato del voto. "Il governo di Renzi gli italiani non l'hanno capito né votato", ha concluso.