Portavoce Ue, fiducia in Mattarella

BRUXELLES, 5 MAR - La Commissione Ue non commenta per ora i risultati elettorali in Italia perché non sono ancora definitivi, ma ribadisce la "fiducia nel presidente Mattarella che sarà in grado di facilitare la formazione di un Governo stabile": lo ha detto il portavoce del presidente Jean Claude Juncker. "L'Italia ha un governo con il presidente Gentiloni con cui collaboriamo strettamente", ha aggiunto il portavoce del presidente Juncker.