Casini, io eletto ma non festeggio

BOLOGNA, 5 MAR - "Per me è un risultato positivo ma non devo festeggiare niente perché mi sembra che non ci sia nulla da festeggiare. Io ringrazio i bolognesi che mi hanno ancora una volta sopportato, dopo tanti anni. Vuol dire che mi vogliono bene e che mi stimano". L'ha detto l'ex presidente della Camera, Pierferdinando Casini, commentando da Piazza Maggiore a Bologna la sua vittoria nel collegio del Senato per il centrosinistra. Quanto al risultato dell'ex presidente della Regione, Vasco Errani, solo quarto per Casini, "Errani faceva la sua campagna, l'ha fatta con lealtà ma era anche scontato questo". Infine secondo il centrista per quanto riguarda la pesante sconfitta dei dem, "mi auguro che non sia il momento della resa dei conti nel Pd ma di ragionamenti sereni e profondi". Quanto ai risultati generali, "hanno vinto i 5 Stelle e Salvini. Questa è la realtà e le chiacchiere stanno a zero. Hanno vinto sulla protesta, oggi hanno il dovere, se ne sono capaci, di avanzare una proposta di governo per il Paese".