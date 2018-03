Vittima Firenze è senegalese di 54 anni

FIRENZE, 5 MAR - E' un uomo di 54 anni, senegalese, la vittima uccisa a colpi di pistola mentre si trovava sul ponte Vespucci a Firenze. Fermato un 65enne italiano che, stando alle sue prime dichiarazioni alla polizia, stamani era era uscito di casa con l'intenzione di suicidarsi per motivi economici. Non trovando il coraggio l'uomo, che nel suo racconto sarebbe apparso non lucido e ha avuto più momenti di pianto, avrebbe comunque deciso di sparare per finire in prigione e non essere più di peso ai suoi parenti. Inizialmente, avrebbe ancora riferito, avrebbe incrociato una famiglia con bambini, desistendo dalle sue intenzioni, poi il 54enne contro il quale ha sparato.