Iran: 'Europa difenda accordo nucleare'

TEHERAN, 5 MARCH - L'accordo internazionale sul nucleare con l'Iran "è messo in pericolo dai piani politici illogici degli americani": lo ha detto il ministro degli esteri iraniano, Mohammad Zarif, incontrando a Teheran il suo collega francese, Jean-Yves Le Drian, accusando l'Europa di subire la pressione degli Stati Uniti. Secondo Zarif, i Paesi europei dovrebbero mantenere un "ruolo più costruttivo nel difendere un'intesa, come quella sul nucleare del 2015, che è stata una conquista internazionale". "Non basta difendere l'accordo a parole", ha aggiunto Zarif. Zarif e Le Drian hanno anche parlato del conflitto nello Yemen, sul quale il capo della diplomazia iraniana ha detto che gli europei vogliono veramente la fine della catastrofe umanitaria, dovrebbero convincere i "Paesi amici" ad adottare soluzioni politiche per risolvere.