Tenta di aggredire leghista, fermato

MILANO, 5 MAR - Un militante della Lega ha denunciato di aver subito un tentativo di aggressione con arma da taglio in via Bellerio, poco fa. Una persona è stata fermata dai carabinieri. "Ha chiesto se ero un leghista e ha estratto un'ascia", ha sostenuto la vittima. Sul fatto che si sia trattato di un'ascia non ci sono conferme ufficiali.