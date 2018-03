Guadagnino, dopo party ho visto Mentana

LOS ANGELES, 5 MAR - Conclusa la cerimonia degli Oscar, durante la quale una statuetta è stata assegnata a James Ivory, miglior sceneggiatura non originale per il film Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino ha fatto festa, ma solo a metà: "Ho fatto il giro di tutti i party ai quali eravamo invitati - racconta -. Poi però sono tornato nella mia camera d'albergo a seguire la maratona televisiva di Mentana sulle elezioni politiche in Italia".