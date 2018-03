Guerini, dimissioni Renzi verissime

ROMA, 5 MAR - "Nessuna dilazione, le dimissioni di Renzi sono verissime. Lo ha detto chiaramente in conferenza stampa, alla luce dei risultati elettorali di ieri. Il tema centrale è un punto politico: il Pd è all'opposizione, in coerenza con quanto detto in campagna elettorale da tutto il Pd. E nessuna gestione solitaria dei prossimi passaggi: lunedì prossimo faremo Direzione nazionale e quello sarà il luogo e il momento per aprire una riflessione seria e responsabile sui risultati". Così il coordinatore del Pd, Lorenzo Guerini dopo la conferenza stampa post voto di Matteo Renzi e le polemiche nate tra i Dem per via delle dimissioni "solo annunciate".