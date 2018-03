Istat: economia si manterrà favorevole

ROMA, 06 MAR - "In un quadro economico internazionale positivo caratterizzato dal miglioramento del commercio internazionale, l'economia italiana mantiene un profilo espansivo". Così l'Istat nella nota mensile, in cui sottolinea come "l'indicatore anticipatore", spia di quel che avverrà, rimanga "stabile su livelli elevati confermando, per i prossimi mesi, il mantenimento di uno scenario macroeconomico favorevole".